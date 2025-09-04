Preis-Schock im Supermarkt: Werden wir abgezockt?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 04.09.2025: Preis-Schock im Supermarkt: Werden wir abgezockt?
81 Min.Folge vom 04.09.2025
Es ist das Aufreger-Thema zum Start in den Herbst: der so genannte „Österreich-Aufschlag“. Ein und dasselbe Markenprodukt kostet in heimischen Supermärkten oft deutlich mehr als in Deutschland – und das vor dem Hintergrund der Teuerungswelle, die das Leben für Menschen mit niedrigem Einkommen ohnehin zunehmend unleistbar macht. Werden wir Österreicher von den großen Konzernen abgezockt? Oder ist die EU schuld? Braucht es staatliche Eingriffe in die Preise?
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