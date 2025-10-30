Macht, Moral, Meinungspolizei: Politik gegen die Bürger?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 30.10.2025: Macht, Moral, Meinungspolizei: Politik gegen die Bürger?
93 Min.
Österreich und Deutschland stecken in der Dauerkrise, der versprochene Kurswechsel lässt auf sich warten. Während FPÖ und AfD immer stärker werden, ziehen sich die Bürger zunehmend aus der öffentlichen Debatte zurück. Umfragen zeigen: Viele behalten ihre Meinung lieber für sich, wenn sie befürchten, dass diese gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Besonders in Deutschland spitzt sich der Kampf um die Meinungsfreiheit zu. Wo liegen die Grenzen der freien Meinungsäußerung?
