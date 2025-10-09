Gaza, Geiseln, Grauen: Frieden mit Terroristen?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 09.10.2025: Gaza, Geiseln, Grauen: Frieden mit Terroristen?
89 Min.
Eine Waffenruhe im Gaza-Krieg scheint in greifbarer Nähe. Seit zwei Jahren diskutiert die Welt über das Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober und den Krieg, der seither in Gaza viele unschuldige Menschenleben fordert. Was in dieser Debatte zu kurz kommt oder gar nicht besprochen wird, ist Thema beim Talk im Hangar-7: Wie steht es um die Selbstreflexion unter den Palästinensern und in der arabischen Welt?
