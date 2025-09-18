Gaza brennt: Was darf Israel?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 18.09.2025: Gaza brennt: Was darf Israel?
Folge vom 18.09.2025
Nach fast zwei Jahren Krieg gegen die Terror-Organisation Hamas hat die israelische Armee diese Woche eine Groß-Offensive in Gaza-Stadt gestartet. "Gaza brennt", triumphiert Verteidigungsminister Israel Katz. Doch in Israel wächst der Protest, auch international kippt die Stimmung, und auf den Straßen Europas skandieren radikale Islamisten und linke Aktivisten antisemitische Parolen. Ist das Vorgehen Israels im Gazastreifen noch zu rechtfertigen? Was tun gegen die neue Welle des Antisemitismus?
