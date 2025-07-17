Jung, zugewandert, kriminell: Verlieren wir die Kontrolle?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 17.07.2025: Jung, zugewandert, kriminell: Verlieren wir die Kontrolle?
86 Min.Folge vom 17.07.2025
Messerstechereien, Bandenkriege, sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern: Immer mehr Menschen beklagen, dass sie sich im öffentlichen Raum zunehmend unsicher fühlen. In der Anzeigenstatistik scheinen gehäuft junge Zuwanderer aus muslimisch geprägten Ländern wie Syrien und Afghanistan auf. Handelt es sich um Einzelfälle, die die politische Rechte für ihre Zwecke instrumentalisiert? Oder zeigt sich spätestens jetzt ein systemisches Problem, das wir viel zu lang weggeschoben haben?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0