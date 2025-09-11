Sterben auf Rezept: Fortschritt oder Fehler?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 11.09.2025: Sterben auf Rezept: Fortschritt oder Fehler?
82 Min.Folge vom 11.09.2025
Seit 2022 ist assistierter Suizid in Österreich legal. Doch erst jetzt gibt es eine öffentliche Debatte darüber - angestoßen durch den angekündigten Freitod des bekannten Autors und ehemaligen Schuldirektors Niki Glattauer. Hat jeder Mensch das Recht, über Art und Zeitpunkt seines Todes selbst zu entscheiden? Oder widerspricht das dem gesellschaftlichen Konsens, Suizide unter allen Umständen zu verhindern? Warum ist das Sprechen über das Sterben so ein Tabu?
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