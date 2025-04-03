Politik versenkt Milliarden: Und wir müssen zahlen?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 03.04.2025: Politik versenkt Milliarden: Und wir müssen zahlen?
83 Min.
Das Loch im heimischen Budget ist größer als erwartet. Jeder Österreicher steht mit 42.849 Euro in der Kreide, und die Aufregung groß: Die Lage ist ernst, sagt Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), und ein EU-Defizitverfahren wohl nicht zu vermeiden. Bei einem Krisengipfel beraten Bund, Länder und Gemeinden über Einsparungen. Wer trägt die Schuld? Kommen jetzt harte Einschnitte auf uns zu? Spart der Staat bei sich selbst oder drohen neue Steuern? Und bezahlen das alles am Ende wieder wir?
