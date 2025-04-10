Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 10.04.2025: Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?
73 Min.Folge vom 10.04.2025
Erst der Zoll-Hammer, dann der Rückzieher: Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch Stufe 2 seiner Zoll-Offensive mit 20 Prozent Abgaben auf europäische Produkte gezündet hat, scheint er jetzt etwas einzulenken. Ab 15. April schlägt Europa mit Gegenzöllen zurück. Wie wirkt sich der Handelskrieg auf die Autozuliefer-Industrie aus? Was plant die schwarz-rote Koalition in Deutschland? Droht ein erneuter Kurswechsel Trumps, oder steigen die Preise? Ist die Wirtschaft noch zu retten?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0