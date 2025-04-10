Zum Inhalt springenBarrierefrei
Talk im Hangar-7

Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?

ServusTV
Folge vom 10.04.2025
Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?

Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?Jetzt kostenlos streamen

Talk im Hangar-7

Folge vom 10.04.2025: Handelskrieg mit Trump: Todesstoß für Europa?

73 Min.Folge vom 10.04.2025

Erst der Zoll-Hammer, dann der Rückzieher: Nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch Stufe 2 seiner Zoll-Offensive mit 20 Prozent Abgaben auf europäische Produkte gezündet hat, scheint er jetzt etwas einzulenken. Ab 15. April schlägt Europa mit Gegenzöllen zurück. Wie wirkt sich der Handelskrieg auf die Autozuliefer-Industrie aus? Was plant die schwarz-rote Koalition in Deutschland? Droht ein erneuter Kurswechsel Trumps, oder steigen die Preise? Ist die Wirtschaft noch zu retten?

