Talk im Hangar-7
Folge vom 08.05.2025: Asyl, Aufrüstung, AfD: Rettet Merz Deutschland?
85 Min.Folge vom 08.05.2025
Sechs Monate nach dem Zerbrechen der Ampelregierung hat Deutschland eine neue Regierung. Doch der Start war holprig, erst im zweiten Durchgang hat der Bundestag Friedrich Merz (CDU) zum Kanzler gewählt. Und auf die Koalition aus Union und SPD warten viele Baustellen: Kommt jetzt tatsächlich die harte Asylwende? Wer soll das mittlerweile viertgrößte Verteidigungsbudget der Welt bezahlen? Ist der wirtschaftliche Totalschaden noch aufzuhalten?
