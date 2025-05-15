Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Talk im Hangar-7

Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?

ServusTVFolge vom 15.05.2025
Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?

Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?Jetzt kostenlos streamen

Talk im Hangar-7

Folge vom 15.05.2025: Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?

79 Min.Folge vom 15.05.2025

Entscheidet sich jetzt das Schicksal der Ukraine? Zum ersten Mal seit 2022 treffen am Donnerstag in Istanbul Vertreter Russlands und der Ukraine aufeinander. „Ich werde auf Putin in der Türkei warten, persönlich“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Allerdings: Ob der Kreml-Chef der Einladung nachkommt, ist unklar - und auch das Ultimatum der neuen Allianz aus Deutschland, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich hat Putin verstreichen lassen.

Alle verfügbaren Folgen