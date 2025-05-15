Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 15.05.2025: Kriegspoker mit Putin: Eskalation oder Frieden?
79 Min.Folge vom 15.05.2025
Entscheidet sich jetzt das Schicksal der Ukraine? Zum ersten Mal seit 2022 treffen am Donnerstag in Istanbul Vertreter Russlands und der Ukraine aufeinander. „Ich werde auf Putin in der Türkei warten, persönlich“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Allerdings: Ob der Kreml-Chef der Einladung nachkommt, ist unklar - und auch das Ultimatum der neuen Allianz aus Deutschland, Frankreich, Polen und dem Vereinigten Königreich hat Putin verstreichen lassen.
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