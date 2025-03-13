Krieg der Welten: Sind wir das nächste Opfer?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 13.03.2025: Krieg der Welten: Sind wir das nächste Opfer?
83 Min.Folge vom 13.03.2025
Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Josef Braml, Politikwissenschaftler und USA-Experte, Susanne Fürst, Außenpolitik-Sprecherin und stellvertretende Klubchefin der FPÖ, Irmgard Griss, ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Michael von der Schulenburg, EU-Abgeordneter (BSW) und früher hochrangiger Diplomat sowie Militär-Experte Oberst a.D. Wolfgang Richter.
