Tatort aus Österreich
Folge vom 14.12.2025: Tatort: Der Elektriker
Was zunächst wie ein tragischer Todesfall im Pflegeheim wirkt, entpuppt sich rasch als Balanceakt am Rand der Belastungsgrenze: Mitarbeitende geraten plötzlich selbst ins Visier der Ermittler. Inhalt: Der 74-jährige Danijel Filipovic (Roman Frankl) kommt im Altersheim unter eigenartigen Umständen ums Leben: Kurz nachdem der Pfleger (Michael Edlinger) dem gehbehinderten Pensionisten per Hebelift in die Wanne geholfen hat, muss er ihn allein lassen. Es tönt der Feueralarm und da zu wenig Personal vorhanden ist, muss sich der Pfleger selbst darum kümmern. Als er zurückkommt, ist der alte Mann unter Wasser und ertrunken – Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in einem Umfeld, in dem offensichtliche Motive zunächst rar sind. Beharrlichkeit, Einfühlungsvermögen und kriminalistisches Geschick lassen Moritz und Bibi allerdings immer tiefer in die facettenreiche Welt des Alters und der Pflege eintauchen. Und was sie zu sehen bekommen, ist ernüchternd: Danijels Tochter (Gabriela Garcia Vargas), die am Tag des Mordes auf Besuch war, steckt in Geldschwierigkeiten und hatte ein problematisches Verhältnis zu ihrem Vater. Ein hausinterner Fußpfleger (Aleksandar Petrovic) ist vorbestraft und wurde von Danijel mehrfach schwer beleidigt. Die Wurzeln des Konfliktes scheinen in ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu liegen. Der Rest des unterbesetzten Personals ist vor Stress buchstäblich am Anschlag. Es wäre nicht das erste Mal, dass ausgerechnet Helferinnen und Helfer irgendwann einmal die Nerven verlieren. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Christina Scherrer (Meret Schande) Günter Franzmeier (Prof. Werner Kreindl) Elfriede Schüsseleder (Anna) Johannes Silberschneider (Fritz) Martina Spitzer (Sandra) Michael Edlinger (Horst Windisch) Gabriela Garcia Vargas (Linda Filipovic) Nina Fog (Patricia Quiambao) Aleksandar Petrovic (Ivica Djuric) Roman Frankl (Danijel Filipovic) Claudia Kottal (Ramona) Werner Brix (Kurti) Regie: Harald Sicheritz Buch: Roland Hablesreiter, Petra Ladinigg Bildquelle: ORF/Petro Domenigg