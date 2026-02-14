Tatort aus Österreich
Folge vom 14.02.2026: Tatort: Bauernsterben
Ein toter Schweinezüchter, ein sabotierter Tatort und ein Stall voller Geheimnisse. Das Ermittler-Team stößt auf ein internationales Netz aus Subventionsbetrug, Machtgier und Verrat. Inhalt: Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermitteln in einen brisanten Fall zwischen Bio-Ideal und Agrarindustrie. Max Winkler, der vom Aufstieg zum Großplayer träumte, wird tot in seinem Stall gefunden – doch die Spurensicherung wird durch eine plötzlich startende automatische Reinigung sabotiert. Während zunächst zwei rumänische Mitarbeiter und eine militante Tierschutz-NGO verdächtig erscheinen, rücken bald internationale Geschäftsverflechtungen in den Fokus. Mit Unterstützung europäischer Ermittlungsbehörden stoßen die Kommissare auf ein Geflecht aus gescheiterten EU-geförderten Projekten, möglichem Subventionsbetrug und Insider-Wissen aus dem eigenen Betrieb. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Christina Scherrer (Meret Schande) Günter Franzmeier (Dr. Kreindl) Regie: Sabine Derflinger Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg