Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Tatort aus Österreich

ORF2Staffel 1Folge 180vom 13.03.2026
Tatort: Die Kunst des Krieges

Tatort: Die Kunst des KriegesJetzt kostenlos streamen

Tatort aus Österreich

Folge 180: Tatort: Die Kunst des Krieges

95 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Am Stadtrand von Wien wird ein türkischer Geschäftsmann ermordet und gefoltert. Die Ermittler Bibi Fellner und Moritz Eisner vermuten Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Eine junge Ukrainerin, jahrelang zur Prostitution gezwungen, deutet auf einen Menschenhändler- und Schlepperring hin. Als ein gewalttätiger Ex-Zuhälter auftaucht, nimmt der Fall eine gefährliche Wendung. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Kristina Sprenger (Daniela Vopelka) Michael Fuith (Andy Mittermeier) Janina Rudenska (Victoria Oshchypko) Daniel Wagner (Ramazan Tagaev) Günther Franzmeier (Gerichtsmediziner) Simon Schwarz (Heinzi) Thomas Stipsits (Schimpf) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Regie: Thomas Roth Bildquelle: ORF/Superfilm/Klaus Pichler

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Tatort aus Österreich
ORF2

Tatort aus Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen