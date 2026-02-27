Tatort aus Österreich
Folge vom 27.02.2026: Tatort: Alles was Recht ist
Ein klarer Fall wird zum Albtraum: Für Eisner und Fellner kippt die Gewissheit in pure Überraschung. Alles könnte für das Ermittlerteam Bibi (Adele Neuhauser) und Moritz (Harald Krassnitzer) so einfach sein, hätte nicht ausgerechnet der gerissenste Anwalt des Landes (Julian Loidl) die Verteidigung des Angeklagten übernommen und einen Freispruch erwirkt. Kurz darauf landet der Anwalt selbst auf dem Obduktionstisch. Und der Freigesprochene verschwindet spurlos. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Christina Scherrer (Meret Schande) Hubert Kramar (Oberst Rauter) Günther Franzmeier (Dr. Kreindl) Simon Schwarz (Inkasso Heinzi) Johannes Zeiler (Stefan Weingartner) Eva Maria Marold (Irene Weingartner) Noemi Krausz (Johanna Weingartner) Morteza Tavakoli (Paul Tuxer) Marion Mitterhammer (Helene Schmiedinger) Julian Loidl (Thomas Hafner) Ines Miro (Maria Gavric) Anja Struc (Jelica Gavric) Deniz Cooper (Hubert Novotny) Doris Schretzmayer (Katja Berger) Alexander Lutz (Willibald Lehner) Regie: Gerald Liegel Buch: Karin Lomot und Robert Buchschwenter Bildquelle: ORF/KGP/Sara Meister | ORF/KGP/Petro Domenigg