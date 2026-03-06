Tatort aus Österreich
Folge vom 06.03.2026: Tatort: Abgründe
Beim Abriss eines Hauses entdeckt man die Leiche der vermissten Kriminalbeamtin Franziska Kohl, die einst die Ermittlungen zu einer Entführung leitete und sich dabei systematisch ausgebremst fühlte. Moritz Eisner gerät durch den Fund in den Sog ihrer Verschwörungstheorien, während Bibi Fellner überraschend Belege für eine Vertuschung findet. Ein weitreichendes Netzwerk wird sichtbar, das die Entführung in neuem Licht zeigt. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Michael Dangl (Markus Frey) Thomas Mraz (Werner Nussbacher) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Stefanie Dvorak (Julia Wiesner) Eva Billisich (Veronika Resnik) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Heinz Trixner (Paul von Fichtenberg) Elfriede Schüsseleder (Henriette von Fichtenberg) Margarethe Tiesel (Hausangestellte) Martina Spitzer (Marianne Pölzl) Robert Meyer (Friedrich Kohl) Alexander Fennon (Dr. Koppenburg) Buch: Uli Brée Regie: Harald Sicheritz Bildquelle: ORF/Petro Domenigg