Tatort aus Österreich
Folge vom 24.04.2026: Tatort: Schock
Ungewöhnlicher Einsatz für Moritz Eisner und Bibi Fellner: Sie sollen einen Mord verhindern. David Frank hat seine Eltern entführt und droht öffentlich mit Gewalt gegen sie und sich selbst. Über soziale Netzwerke inszeniert er seine Tat und verbreitet gesellschaftskritische Botschaften. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Mercedes Echerer (Sarah Adler) Aaron Karl (David Frank) Ulrike Beimpold (Lisa Aichinger) Dominik Warta (Gerold Schubert) Hubert Kramar (Oberst Ernst Rauter) Christina Scherrer (Meret Schande) Barbara Gassner (Ministerin Ursula Harras) Reinhold Moritz (Günther Heininger) Oliver Rosskopf (Walter Schaller) Lukas Wurm (Markus Gregoritsch) Silvia Wohlmuth (Agnes Frank) Hans Piesbergen (Hans Georg Frank) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Mehmet Sözer (Kerem Sami Shafka) Michaela Saba (Amina Barka) Robert Seethaler (Joschka Engelberg) Regie und Buch: Rupert Henning Bildquelle: ORF/Hubert Mican