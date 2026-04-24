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Tatort aus Österreich

Tatort: Schock

ORF2Folge vom 24.04.2026
Tatort: Schock

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Tatort aus Österreich

Folge vom 24.04.2026: Tatort: Schock

89 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 12

Ungewöhnlicher Einsatz für Moritz Eisner und Bibi Fellner: Sie sollen einen Mord verhindern. David Frank hat seine Eltern entführt und droht öffentlich mit Gewalt gegen sie und sich selbst. Über soziale Netzwerke inszeniert er seine Tat und verbreitet gesellschaftskritische Botschaften. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Mercedes Echerer (Sarah Adler) Aaron Karl (David Frank) Ulrike Beimpold (Lisa Aichinger) Dominik Warta (Gerold Schubert) Hubert Kramar (Oberst Ernst Rauter) Christina Scherrer (Meret Schande) Barbara Gassner (Ministerin Ursula Harras) Reinhold Moritz (Günther Heininger) Oliver Rosskopf (Walter Schaller) Lukas Wurm (Markus Gregoritsch) Silvia Wohlmuth (Agnes Frank) Hans Piesbergen (Hans Georg Frank) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Mehmet Sözer (Kerem Sami Shafka) Michaela Saba (Amina Barka) Robert Seethaler (Joschka Engelberg) Regie und Buch: Rupert Henning Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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