Tatort aus Österreich
Folge vom 17.04.2026: Tatort: Virus
In einem steirischen Steinbruch wird ein unbekannter Schwarzer tot aufgefunden. Eisner und Fellner ermitteln in Pöllau, wo weder Dokumente noch Hinweise auf seine Herkunft existieren. Die Obduktion zeigt, dass er vor dem Ablegen starb und mit Ebola infiziert war. Der Ort wird abgeriegelt, Panik entsteht. Mitten im Ausnahmezustand müssen die Ermittler trotz Ansteckungsgefahr den Täter finden. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Andreas Kiendl (Albert Reuss) Martin Niedermair (Thomas Reuss) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Thomas Stipsits (Manfred Schimpf) Günter Franzmeier (Michael Kreindl) Markus Schleinzer (Dr. Klaus Rottensteiner) David Wurawa (Dr. Kamil Daouda Maka) Lukhanyo Bele (Badallah Diouf) Regie: Barbara Eder Drehbuch: Rupert Henning Bildquelle: ORF/Hubert Mican