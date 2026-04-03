Tatort aus Österreich
Folge vom 03.04.2026: Tatort: Gier
Was wie ein tragischer Arbeitsunfall beginnt, entwickelt sich zum Mordfall: Eine Laborantin stirbt durch Flusssäure, ihr Schutzanzug versagt. Wenige Tage später wird ein Manager des zugehörigen Konzerns erschossen. Hinweise deuten auf Pfusch bei Material und Zertifizierung – und auf Verbindungen in die Konzernspitze. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Maria Köstlinger (Mag. Sabrina Wendler) Anian Zollner (Peter Wendler) Johanna Mertinz (Elisabeth Schneider) Michael Masula (Dr. Viktor Perschawa) Thomas Nash (Gupta Kumar) Eugen Knecht (Helmut Mader) Emily Cox (Roswitha Mader) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Stefan Puntigam (Stefan Slavik) Regie: Robert Dornhelm Buch: Verena Kurth Bildquelle: ORF/Petro Domenigg