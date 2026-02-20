Tatort aus Österreich
Folge vom 20.02.2026: Tatort: Vergeltung
Der Countdown zu den letzten gemeinsamen Fällen von Bibi und Moritz läuft: Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen jagen sie einen brutalen Serienmörder. Eine brutale Mordserie erschüttert Wien: Jugendliche Straftäter werden auf grausame Weise getötet – exakt so, wie sie einst ihre Opfer quälten. Moritz Eisner und Bibi Fellner stoßen auf die Therapieeinrichtung Youth Health und folgen einer Spur voller Abgründe. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Rasa Weber (Kira) Harald Schrott (Jochen Schmitz) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Johannes Krisch (Jürgen) CC Weinberger (Heinz Scheidl) Aglaia Szyszkowitz (Jaqueline Stein) Hubert Kramar (Rauter) Josephine Bloeb (Celin Stein) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée Bildquelle: ORF/Allegro Film/Oliver Roth