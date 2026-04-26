Tatort aus Österreich
Folge vom 26.04.2026: Tatort: Gegen die Zeit
Ein Mordfall ohne Zeugen setzt das Ermittler-Duo in ihrem vorletzten Einsatz unter Druck. Sie stoßen auf Mauern des Schweigens. Im vorletzten gemeinsamen Fall stoßen die Ermittler auf Widerstand: Während sie den Mord an dem Leiter einer betreuten WG aufklären müssen, wächst der Zeitdruck. Weder die Jugendliche noch die Betreuer kooperieren. Zwischen Härte und Empathie kämpfen sie um Vertrauen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Christina Scherrer (Meret Schande) Roland Silbernagl (David Walcher) Augustin Groz (Simon Rechnik) Ayo Aloba (Femi Olaifa) Emre Cakir (Aras Barzani) Alperen Köse (Cihan Özbek) Tristan Witzel (Leon Prammer) Christoph Lackner-Zinner (Levi Hubner) Yakouba Diabate (Oki Okotho Sialo) Renas Hussin (Mo Mohammed Essa) Roman Blumenschein (Jürgen Siller) Melek Saykili (Ada Özbek) Simonida Selimovic (Jelena Markovic) Emese Fay (Kristina Modric) Morteza Tavakoli (Reza) Miriam Hie (Psychologin) Regie: Katharina Mückstein Drehbuch: Katharina Mückstein, Hermann Schmid Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg