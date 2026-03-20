Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Tatort aus Österreich

Tatort: Sternschnuppe

ORF2Folge vom 20.03.2026
Tatort: Sternschnuppe

Tatort: SternschnuppeJetzt kostenlos streamen

Tatort aus Österreich

Folge vom 20.03.2026: Tatort: Sternschnuppe

93 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Im Fall "Sternschnuppe" stehen Bibi und Moritz vor einem rätselhaften Mord: Musikmanager Udo Hausberger wird kurz vor dem Castingshow‑Finale tot in seiner Villa entdeckt. Zunächst wirkt alles wie ein riskantes Sexspiel, doch ein zerknüllter Liedtext in seiner Kehle führt zu neuen Ermittlungsansätzen. Das Team taucht tief in die Welt der Show und ihrer Talente ein. Bildquelle: ORF/Hubert Mican

Alle verfügbaren Folgen