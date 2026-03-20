Tatort aus Österreich
Folge vom 20.03.2026: Tatort: Sternschnuppe
93 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Im Fall "Sternschnuppe" stehen Bibi und Moritz vor einem rätselhaften Mord: Musikmanager Udo Hausberger wird kurz vor dem Castingshow‑Finale tot in seiner Villa entdeckt. Zunächst wirkt alles wie ein riskantes Sexspiel, doch ein zerknüllter Liedtext in seiner Kehle führt zu neuen Ermittlungsansätzen. Das Team taucht tief in die Welt der Show und ihrer Talente ein. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
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Altersfreigabe:
12ANGST
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