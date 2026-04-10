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Tatort aus Österreich

Tatort: Falsch verpackt

ORF2Folge vom 10.04.2026
Tatort: Falsch verpackt

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Tatort aus Österreich

Folge vom 10.04.2026: Tatort: Falsch verpackt

88 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Drei Leichen in einem Kühlcontainer und ein weiterer Mord führen Eisner und Fellner in einen komplexen Fall mit internationalen Verbindungen. Die Ermittlungen reichen vom Fleischgroßhandel bis in die Wiener Gastro-Szene und deuten auf illegale Machenschaften hin. Als ein Bekannter Bibis durch belastende Spuren ins Zentrum rückt, wird der Fall auch persönlich zur Belastungsprobe. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Nahoko Fort (Frau Gu) Erwin Steinhauer (Dr. Oskar Welt) Martin Brambach (Klaus Müller) Simon Schwarz (Inkasso Heinzi) Thomas Freudensprung (Gerhard Braun) Stefanie Dvorak (Claudia Wiesner) Tanja Raunig (Claudia Eisner) Hubert Kramar (Ernst Rauter) Stefan Puntigam (Christoph Körner) Buch: Martin Ambrosch Regie: Sabine Derflinger Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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