PULS 4Staffel 4Folge 1vom 29.12.2025
21 Min.Folge vom 29.12.2025

Howard hat einen Roboterarm für die Raumstation ISS konstruiert und führt ihn Sheldon und Leonard stolz vor. Als Penny dazukommt, lassen sie sich gerade von dem Arm das Essen servieren. Im Gespräch erfährt Penny, dass Sheldon schon seit vier Monaten eine Freundin hat und rät ihm zu einem persönlichen Treffen mit Amy - denn bisher gab es nur SMS- oder Email-Kontakt. Zu Hause kommt Howard die Idee, den Arm auch für andere Zwecke zu benutzen - doch dabei geht alles schief ...

PULS 4
