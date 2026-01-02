Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Die neutrale Zone

PULS 4Staffel 4Folge 13vom 02.01.2026
Die neutrale Zone

The Big Bang Theory

Folge 13: Die neutrale Zone

21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Amy lädt Penny als ihre beste Freundin zu einem Symposium in einem Vier-Sterne-Hotel ein. Nachdem sie Sheldons Einführungsstunde über den geplanten Reiseverlauf überstanden hat, sitzt sie am nächsten Tag mit Sheldon, Amy und Leonard in einem Wagen, während Howard, Raj und Bernadette in dem anderen Auto fahren. Die Fahrt, Bernadettes Ex-Freund und auch die Zimmeraufteilung machen allen zu schaffen und so ist Chaos programmiert ...

