The Big Bang Theory
Folge 13: Die neutrale Zone
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Amy lädt Penny als ihre beste Freundin zu einem Symposium in einem Vier-Sterne-Hotel ein. Nachdem sie Sheldons Einführungsstunde über den geplanten Reiseverlauf überstanden hat, sitzt sie am nächsten Tag mit Sheldon, Amy und Leonard in einem Wagen, während Howard, Raj und Bernadette in dem anderen Auto fahren. Die Fahrt, Bernadettes Ex-Freund und auch die Zimmeraufteilung machen allen zu schaffen und so ist Chaos programmiert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen