The Big Bang Theory

Paradoxe Psychologie

Staffel 4Folge 3vom 30.12.2025
Paradoxe Psychologie

The Big Bang Theory

Folge 3: Paradoxe Psychologie

21 Min.

Leonard, Raj und Howard sind genervt von Sheldon und Amy. Sheldon kann allein schon ziemlich anstrengend sein, aber im Doppelpack sind sie unausstehlich. Da Sheldon sich weigert, mit Amy woanders hinzugehen, flüchten die drei Freunde in Pennys Wohnung. Doch die macht deutlich, dass das kein Dauerzustand sein kann. Aber vielleicht klärt sich das schon von selbst - Sheldon und Amy geraten wegen einer Grundsatzdiskussion über die Wissenschaften aneinander ...

