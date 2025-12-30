The Big Bang Theory
Folge 3: Paradoxe Psychologie
21 Min.Folge vom 30.12.2025
Leonard, Raj und Howard sind genervt von Sheldon und Amy. Sheldon kann allein schon ziemlich anstrengend sein, aber im Doppelpack sind sie unausstehlich. Da Sheldon sich weigert, mit Amy woanders hinzugehen, flüchten die drei Freunde in Pennys Wohnung. Doch die macht deutlich, dass das kein Dauerzustand sein kann. Aber vielleicht klärt sich das schon von selbst - Sheldon und Amy geraten wegen einer Grundsatzdiskussion über die Wissenschaften aneinander ...
The Big Bang Theory
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen