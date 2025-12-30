Der Gestank der VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 5: Der Gestank der Verzweiflung
20 Min.Folge vom 30.12.2025
Howard ist wieder mit Bernadette zusammen, Sheldon ist eng mit Amy befreundet und selbst Raj ist nun angeblich liiert. Da sich Leonard allein und ausgeschlossen fühlt, schlagen Sheldon und Amy ihm vor, in der Öffentlichkeit neue Kontakte zu suchen. Raj hat aber noch einen anderen Vorschlag für Leonard ... Amy will, dass Sheldon ihre Mutter kennenlernt. Da er davon ausgehen muss, dass Amy doch eine feste Beziehung möchte, versucht er, ihr aus dem Weg zu gehen ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen