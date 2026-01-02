Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Big Bang Theory

Die Bushose

PULS 4Staffel 4Folge 12vom 02.01.2026
Die Bushose

Die BushoseJetzt kostenlos streamen

The Big Bang Theory

Folge 12: Die Bushose

21 Min.Folge vom 02.01.2026

Leonard will eine App entwickeln, mit der man Gleichungen abfotografieren und dann berechnen lassen kann. Mit dieser Idee könnte er dann viel Geld verdienen. Seine Freunde und er bilden das sogenannte App-Team, in dem Sheldon jedoch alles an sich reißt und Leonards Arbeit kritisiert. Leonard wirft ihn deshalb aus dem Team. Sheldon versucht nun, Raj und Howard auf seine Seite zu ziehen, aber die wollen lieber weiter mit Leonard arbeiten. Penny hat Mitleid mit Sheldon ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Big Bang Theory
PULS 4
The Big Bang Theory

The Big Bang Theory

Alle 10 Staffeln und Folgen