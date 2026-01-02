The Big Bang Theory
Folge 12: Die Bushose
21 Min.Folge vom 02.01.2026
Leonard will eine App entwickeln, mit der man Gleichungen abfotografieren und dann berechnen lassen kann. Mit dieser Idee könnte er dann viel Geld verdienen. Seine Freunde und er bilden das sogenannte App-Team, in dem Sheldon jedoch alles an sich reißt und Leonards Arbeit kritisiert. Leonard wirft ihn deshalb aus dem Team. Sheldon versucht nun, Raj und Howard auf seine Seite zu ziehen, aber die wollen lieber weiter mit Leonard arbeiten. Penny hat Mitleid mit Sheldon ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
