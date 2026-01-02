The Big Bang Theory
Folge 8: 21 Sekunden
19 Min.Folge vom 02.01.2026
Sheldon, Leonard, Raj und Howard wollen sich den Indiana Jones-Film "Jäger des verlorenen Schatzes" ansehen, der im Kino mit zusätzlichen 21 Sekunden gezeigt wird. Penny und Bernadette finden das nicht so spannend und beschließen, einen Mädels-Abend zu machen. Amy ist begeistert von der Idee und schlägt eine Pyjamaparty vor. Die Jungs müssen kurz vor der Kinokasse dann erfahren, dass die Vorstellung ausverkauft ist - Sheldon ist außer sich und nicht mehr aufzuhalten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen