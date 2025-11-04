Ich bin nicht deine MutterJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 16: Ich bin nicht deine Mutter
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 6
Bernadette ist verärgert, weil Howard nicht bei ihr übernachtet. Angeblich muss er sich morgens um seine Mutter kümmern und plant, so auch erst nach ihrem Tod auszuziehen. Bernadette stellt Howard vor die Wahl - entweder sie oder seine Mutter ... Leonard erfährt, dass Priya wieder in der Stadt ist. Obwohl Raj seiner Schwester den Umgang mit Leonard verboten hat, wollen die zwei eine Beziehung eingehen. Als Penny davon erfährt, will Amy ihr als beste Freundin beistehen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen