PULS 4Staffel 4Folge 14vom 04.01.2026
Folge 14: Ein Traum von Bollywood

21 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12

Sheldon hat vor Studenten der Uni auf seine unnachahmliche Art eine Vorlesung gehalten und muss anschließend entsetzt feststellen, dass die Studenten in ihren Tweets und Blogs kein gutes Haar an ihm lassen. Auch Amy kann ihn nicht aufheitern, bringt ihn aber auf die Idee, Schauspielunterricht zu nehmen. So begibt sich Sheldon vertrauensvoll in Pennys Hände ... Raj rutscht vor den anderen eine Bemerkung raus, die darauf schließen lässt, dass er homosexuelle Neigungen hat ...

