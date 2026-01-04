Ein Traum von BollywoodJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 14: Ein Traum von Bollywood
21 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Sheldon hat vor Studenten der Uni auf seine unnachahmliche Art eine Vorlesung gehalten und muss anschließend entsetzt feststellen, dass die Studenten in ihren Tweets und Blogs kein gutes Haar an ihm lassen. Auch Amy kann ihn nicht aufheitern, bringt ihn aber auf die Idee, Schauspielunterricht zu nehmen. So begibt sich Sheldon vertrauensvoll in Pennys Hände ... Raj rutscht vor den anderen eine Bemerkung raus, die darauf schließen lässt, dass er homosexuelle Neigungen hat ...
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
