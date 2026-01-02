Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Der falsche richtige Freund

PULS 4Staffel 4Folge 9vom 02.01.2026
Leonard ist überrascht, als Penny ihn vor ihrem Vater Wyatt plötzlich küsst. Penny erklärt dem verwirrten Leonard, sie hätte ihrem Vater erzählt, dass sie wieder ein Paar seien, weil ihr Vater begeistert von ihm war und sie nicht länger über das Thema reden wollte. Raj will die Nacht in seinem Büro verbringen, weil er mit einem ferngesteuerten Teleskop Planeten beobachten möchte. Howard und Bernadette leisten ihm Gesellschaft - schon bald ist Raj genervt von dem Pärchen.

