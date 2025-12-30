Finger weg von meiner SchwesterJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 6: Finger weg von meiner Schwester
21 Min.Folge vom 30.12.2025
Rajs jüngere Schwester Priya macht während einer Geschäftsreise einen Stopp in Los Angeles, und Raj bringt sie mit ins Institut. Er macht Howard jedoch klar, dass er die Finger von seiner Schwester lassen soll. Howard ist empört, schließlich ist er mit Bernadette zusammen. Er und Leonard haben außerdem schon vor fünf Jahren einen Pakt geschlossen, dass sie sich nie an Priya ranmachen. Das Versprechen hat Leonard aber schon längst gebrochen und das holt ihn jetzt wieder ein ...
