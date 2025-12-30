Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Finger weg von meiner Schwester

PULS 4Staffel 4Folge 6vom 30.12.2025
Finger weg von meiner Schwester

The Big Bang Theory

Folge 6: Finger weg von meiner Schwester

21 Min.Folge vom 30.12.2025

Rajs jüngere Schwester Priya macht während einer Geschäftsreise einen Stopp in Los Angeles, und Raj bringt sie mit ins Institut. Er macht Howard jedoch klar, dass er die Finger von seiner Schwester lassen soll. Howard ist empört, schließlich ist er mit Bernadette zusammen. Er und Leonard haben außerdem schon vor fünf Jahren einen Pakt geschlossen, dass sie sich nie an Priya ranmachen. Das Versprechen hat Leonard aber schon längst gebrochen und das holt ihn jetzt wieder ein ...

