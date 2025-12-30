The Big Bang Theory
Folge 7: Besuch vom FBI
21 Min.Folge vom 30.12.2025
Howard bekommt das Angebot, an einem Satellitenprojekt des Verteidigungsministeriums zu arbeiten. Dazu muss das FBI jedoch seinen persönlichen Hintergrund beleuchten, und auch seine Freunde werden befragt. Raj isst Rumkuchen, damit er mit der attraktiven FBI-Agentin Angela Page sprechen kann, während Leonard sie mit großer Selbstsicherheit anbaggert. Bei Sheldons Befragung zu Howards Vertrauenswürdigkeit erzählt er mal wieder mehr als gut ist - ein folgenschwerer Fehler.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen