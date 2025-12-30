Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Besuch vom FBI

Staffel 4Folge 7vom 30.12.2025
Besuch vom FBI

The Big Bang Theory

Folge 7: Besuch vom FBI

21 Min.Folge vom 30.12.2025

Howard bekommt das Angebot, an einem Satellitenprojekt des Verteidigungsministeriums zu arbeiten. Dazu muss das FBI jedoch seinen persönlichen Hintergrund beleuchten, und auch seine Freunde werden befragt. Raj isst Rumkuchen, damit er mit der attraktiven FBI-Agentin Angela Page sprechen kann, während Leonard sie mit großer Selbstsicherheit anbaggert. Bei Sheldons Befragung zu Howards Vertrauenswürdigkeit erzählt er mal wieder mehr als gut ist - ein folgenschwerer Fehler.

