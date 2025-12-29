Der sicherste Ort der WeltJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 2: Der sicherste Ort der Welt
20 Min.Folge vom 29.12.2025
Sheldon arbeitet an einem Algorithmus, um das Datum seines Todes zu berechnen. Als er bemerkt, dass er kurz vor der möglichen Entdeckung der Übertragung der menschlichen Persönlichkeit auf eine Maschine sterben könnte, will er alles tun, um seinen Tod möglichst weit hinauszuzögern. Gesunde Ernährung und Sport sollen die Lösung sein, doch das geht schief. Sheldons neuer Plan geht dann aber seinen Freunden - und ganz besonders Penny - auf die Nerven ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen