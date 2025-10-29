Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Sport ist Mord

WarnerStaffel 2Folge 10vom 29.10.2025
Sport ist Mord

Sport ist MordJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 10: Sport ist Mord

41 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Barney Sloop, Begründer der Sloop-Baseball-Akademie, wird ermordet aufgefunden. Er machte junge Talente ausfindig, ließ sie an der Akademie ausbilden und verkaufte sie dann an Vereine. Der Mord geschah in der Nacht vor der Präsentation der Talente, zu der Spieler-Scouts erwartet wurden. Zunächst gerät Barneys Frau Leslie in Verdacht, da sie nun seine hohe Lebensversicherung einstreichen kann. Doch schnell merkt Patrick, dass es hier um mehr geht, als um Geld ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen