The Mentalist
Folge 10: Sport ist Mord
41 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Barney Sloop, Begründer der Sloop-Baseball-Akademie, wird ermordet aufgefunden. Er machte junge Talente ausfindig, ließ sie an der Akademie ausbilden und verkaufte sie dann an Vereine. Der Mord geschah in der Nacht vor der Präsentation der Talente, zu der Spieler-Scouts erwartet wurden. Zunächst gerät Barneys Frau Leslie in Verdacht, da sie nun seine hohe Lebensversicherung einstreichen kann. Doch schnell merkt Patrick, dass es hier um mehr geht, als um Geld ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen