The Mentalist
Folge 3: Türen im Kopf
42 Min.Ab 12
Unweit des CBI-Geländes wird ein Mordopfer gefunden, bei dem es sich um den Päderasten William McTee handelt, der von Lisbon und ihrem Kollegen Bosco festgenommen und erst kürzlich aus der Haft entlassen wurde. Als sich auf der Tatwaffe Fingerabdrücke von Lisbon finden, wird sie vom Dienst suspendiert. Bosco wird mit der Klärung des Falles beauftragt - doch Lisbon kann sich partout nicht an die Mordnacht erinnern. Ein schlimmer Verdacht tut sich auf ...
