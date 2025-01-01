The Mentalist
Folge 18: Giftiges Wasser
42 Min.Ab 12
Bei einer Routineüberprüfung stoßen Van Pelt und Cho auf eine junge Frau, die mit nur einem Schuh völlig verwirrt durch die Gegend läuft. Auf der Suche nach dem zweiten Schuh finden die CBI-Beamten in einem Pferdestall drei Leichen: einen jungen Mann und ein Ehepaar. Die Frau kann sich an nichts erinnern, weder an ihren Namen noch an das, was geschehen ist. Jane versucht mit seinen besonderen Fähigkeiten, ihre Amnesie zu beheben - doch zunächst ohne Erfolg ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen