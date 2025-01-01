The Mentalist
Folge 19: Auftragsmord
42 Min.Ab 12
Die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Kelly Flower wird erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Zuletzt wollte sie dem Drogenschmuggler Hank Draber den Prozess machen. Der wichtige Fall hätte ihr den Weg zum Aufstieg zur Bezirksstaatsanwältin geebnet. Doch Draber ist nicht der einzige Verdächtige: Marc Odenthal, ein weiterer Vertreter der Staatsanwaltschaft, soll den Prozess weiterführen und hofft ebenfalls auf den hohen Anwaltsposten ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
