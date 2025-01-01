The Mentalist
Folge 15: Der Geschmack des Todes
41 Min.Ab 12
Jeffrey Barge, der aussichtsreichste Bewerber um den Sieg beim Kochwettbewerb im Westing Resort Hotel, stirbt zum Auftakt der Veranstaltung an einer tödlichen Dosis Gift. Spitzenköchin Julia St. Germain, die ein Verhältnis mit ihm hatte, sowie Jeffreys Frau und die Sous-Chefin Eliza Greene sind verdächtig. Während eines Gedächtnisdinners zu Ehren von Jeffrey gibt Patrick Jane vor, den mit Gift versetzten Pfeffer unter die Suppe gemischt zu haben - und der Täter verrät sich ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
