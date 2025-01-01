Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Staffel 2Folge 5
Folge 5: Peppers Geist

42 Min.Ab 12

Der Tod des Architekten Alan Foster, der mit seiner Frau Lilian eine alte Villa gekauft hatte, gibt den Ermittlern Rätsel auf. Nachdem sie in Erfahrung gebracht haben, dass die Villa mit zahlreichen Geheimgängen durchzogen ist, machen sich Van Pelt und Rigsby auf die Suche nach dem Zugang zum Haus ... Als Patrick Jane herausfindet, dass die Villa zudem einen geheimen Schatz birgt, bittet er alle Verdächtigen in die Villa, um dem Täter mit einer Finte auf die Schliche zu kommen.

