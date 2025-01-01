The Mentalist
Folge 16: Code Red
42 Min.Ab 12
Alicia Seberg, Forscherin in einem Labor für Biowaffen, betritt eine hermetisch abgeschirmte Laborkammer und entdeckt zu spät, dass jemand einen von sechs Flakons mit einem tödlichen Virus geöffnet und in der Kammer ausgeleert hat. Im Bewusstsein, dass sie innerhalb weniger Stunden sterben wird, ruft sie beim CBI an und bittet Patrick Jane, den Anschlag aufzuklären. Jane plant, den Mörder mit einem ausgeklügelten Plan dazu zu zwingen, sich zu verraten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen