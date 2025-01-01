Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Code Red

WarnerStaffel 2Folge 16
Code Red

Code RedJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 16: Code Red

42 Min.Ab 12

Alicia Seberg, Forscherin in einem Labor für Biowaffen, betritt eine hermetisch abgeschirmte Laborkammer und entdeckt zu spät, dass jemand einen von sechs Flakons mit einem tödlichen Virus geöffnet und in der Kammer ausgeleert hat. Im Bewusstsein, dass sie innerhalb weniger Stunden sterben wird, ruft sie beim CBI an und bittet Patrick Jane, den Anschlag aufzuklären. Jane plant, den Mörder mit einem ausgeklügelten Plan dazu zu zwingen, sich zu verraten ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen