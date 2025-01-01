The Mentalist
Folge 7: Ernie und Bert
41 Min.Ab 12
Mia Westlake, die mit ihrer Schwester Verona Erbin eines größeren Vermögens ist, wurde entführt. Das Verbrechen erinnert an den zurückliegenden Fall des Entführungsopfers Colin Haymer, der nach der Lösegeldübergabe erschossen wurde. Teresa Lisbon findet heraus, dass die damalige Freundin von Colin als Maulwurf fungiert hat, um den Entführern die nötigen Informationen zukommen zu lassen. Patrick Jane schließt daraus, dass auch hier ein Maulwurf die Tat unterstützt haben muss.
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
