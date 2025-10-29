Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 9vom 29.10.2025
39 Min.Ab 12

Carl Ward, der Ehemann der wohlhabenden Esther Doverton, wird verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er nachts Safeknacker überrascht hatte. Eine Fährte des CBI-Teams führt zu Gangster Donny Culpepper. Patrick arrangiert daraufhin eine zufällige Begegnung zwischen Culpepper und Doverton sowie ihren Söhnen Tom und George, die ergibt, dass Culpepper unschuldig ist. Um den Täter endgültig dingfest zu machen, stellt Patrick dem zweiten Hauptverdächtigen eine geniale Falle ...

