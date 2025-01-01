Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der beste Freund

Staffel 2Folge 14
Folge 14: Der beste Freund

42 Min.Ab 12

Agent Chos früherer bester Freund David Seung, mit dem er in einer Gang war, wurde erschossen. Cho, der seit 13 Jahren keinen Kontakt mehr zum Milieu hat, plagt das schlechte Gewissen, und er nimmt die Sache mit Patrick Jane in die Hand. Die Spur scheint zu seiner alten Gang zu führen, doch Patrick vermutet den Täter nicht im Gangstermilieu, sondern in David Seungs letzter Arbeitsstätte. David hatte seinem alten Umfeld den Rücken gekehrt - hat ihm das das Genick gebrochen?

