WarnerStaffel 2Folge 11vom 30.10.2025
Folge 11: Die schönsten Jahre

41 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Nachdem Jana und Selby Vickers am Vorabend ihres fünfzehnjährigen Klassentreffens ermordet wurden, finden Patrick Jane und Lisbon heraus, dass Selby der Schule verwiesen wurde, weil er seinen Mitschüler Derek Logan vor allen derart bloßgestellt hatte, dass er Selbstmord beging. Durch einen Drohanruf auf Janas Anrufbeantworter finden die Ermittler schnell heraus, dass Selby nur der Strohmann für den Streich an Derek war. Wer steckt wirklich hinter den fiesen Machenschaften?

