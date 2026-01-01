Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Schmerz und Geld

WarnerStaffel 2Folge 1vom 16.02.2026
Schmerz und Geld

Schmerz und GeldJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 1: Schmerz und Geld

42 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Teresa Lisbon will mit ihrem Team den Mord an Monica Dunninger aufklären, der Mutter des kürzlich von Krebs geheilten Ansel. Monica war, nachdem sie ihrem Arbeitgeber eine Million Dollar unterschlagen hatte, mit dem Geld verschwunden. Auch ihre Familie hatte keinerlei Informationen über ihren Aufenthaltsort. Ein mysteriöser Miles Thorsen ist der einzige Anhaltspunkt und womöglich der Weg zum vermissten Geld sowie zur Antwort auf die Frage nach dem Täter ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen