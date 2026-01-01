The Mentalist
Folge 1: Schmerz und Geld
42 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Teresa Lisbon will mit ihrem Team den Mord an Monica Dunninger aufklären, der Mutter des kürzlich von Krebs geheilten Ansel. Monica war, nachdem sie ihrem Arbeitgeber eine Million Dollar unterschlagen hatte, mit dem Geld verschwunden. Auch ihre Familie hatte keinerlei Informationen über ihren Aufenthaltsort. Ein mysteriöser Miles Thorsen ist der einzige Anhaltspunkt und womöglich der Weg zum vermissten Geld sowie zur Antwort auf die Frage nach dem Täter ...
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen