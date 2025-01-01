The Mentalist
Folge 12: Der blaue Topas
40 Min.Ab 12
Lisbon und Patrick wollen den Mord an Martha St. Clare aufdecken, auf deren Leiche ausgerechnet ihre Vorgesetzten, die Bürgermeisterin des Ortes, stößt, als die vor laufender Kamera den ersten Spatenstich für ein großes Bauprojekt vollzieht. Die Ermittlungen ergeben, dass ihre Pressereferentin Martha ermordet wurde, kurz bevor sie die Bürgermeisterin bei einem Termin mit dem Stadtrat auffliegen lassen wollte. Doch was hat ihr Ex-Freund Jasper mit der Sache zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen