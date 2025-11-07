Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Kein einziges Wort

WarnerStaffel 2Folge 23vom 07.11.2025
Kein einziges Wort

Kein einziges WortJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 23: Kein einziges Wort

42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Patrick Jane hat Gefallen an Kristina Frye gefunden und geht mir ihr essen. Zeitgleich taucht im Internet ein Video auf, das die Ermordung der Studentin Marley Sparrow zeigt. Alle Indizien sprechen dafür, dass Red John sie getötet hat, doch Patrick erkennt, dass ein Trittbrettfahrer dahinter steckt. Kristina nutzt ihr Insiderwissen über den Fall für ihre eigenen Zwecke aus: Sie will mit Hilfe einer Fernseh-Talkshow für sich als Medium werben - und appelliert an Red John ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen