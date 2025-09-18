Tilda Apfelkern: Tildas LieferserviceJetzt kostenlos streamen
Tilda Apfelkern Staffel 2
Folge 10: Tilda Apfelkern: Tildas Lieferservice
8 Min.Folge vom 18.09.2025
Tilda kennt sich gut mit Hausmitteln und Kräutern aus. Weil alle ihren Rat und ihre Heilmittel wollen, eröffnet Tilda einen Lieferservice im Heckenrosenweg. Aber es gehen immer mehr Bestellungen ein und Tilda arbeitet Tag und Nacht. Benny und Billy bieten der erschöpften Tilda ihre Hilfe an und übernehmen die Auslieferung der Produkte. Aber plötzlich gerät alles durcheinander. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/
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Tilda Apfelkern Staffel 2
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