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Tilda Apfelkern Staffel 2

Tilda Apfelkern: Tildas Lieferservice

ORF KidsStaffel 2Folge 10vom 18.09.2025
Tilda Apfelkern: Tildas Lieferservice

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Tilda Apfelkern Staffel 2

Folge 10: Tilda Apfelkern: Tildas Lieferservice

8 Min.Folge vom 18.09.2025

Tilda kennt sich gut mit Hausmitteln und Kräutern aus. Weil alle ihren Rat und ihre Heilmittel wollen, eröffnet Tilda einen Lieferservice im Heckenrosenweg. Aber es gehen immer mehr Bestellungen ein und Tilda arbeitet Tag und Nacht. Benny und Billy bieten der erschöpften Tilda ihre Hilfe an und übernehmen die Auslieferung der Produkte. Aber plötzlich gerät alles durcheinander. Bildquelle: ORF/ZDF/WunderWerk/Mideu Films/

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